На Серафимовском кладбище почтили память защитников Ленинграда

В Петербурге на Серафимовское кладбище прошла торжественно-траурная церемония, посвящённая 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. У Мемориала защитникам Ленинграда собрались представители городских властей, депутаты, сотрудники правоохранительных органов, ветераны и жители города.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", в церемонии приняли участие делегации правительства Петербурга, депутаты Государственной думы и Законодательного собрания, представители ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Среди участников был и первый заместитель председателя Комитета по строительству Алексей Гирин.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания под звук метронома — символа блокадного Ленинграда. После этого к мемориалу возложили цветы и венки.

Серафимовское кладбище считается одним из самых трагических и значимых мемориальных мест Петербурга. Здесь находятся братские захоронения защитников города и мирных жителей, погибших во время блокады. Каждый год в преддверии 9 Мая сюда приходят тысячи людей, чтобы отдать дань памяти тем, кто не вернулся с войны.

Траурная церемония вновь напомнила о цене, которую Ленинград заплатил за Победу. Для многих горожан День Победы остаётся не только главным праздником страны, но и личной историей памяти о родных и близких. Пока к мемориалам несут цветы, звучат стихи военных лет и зажигаются свечи, память о погибших продолжает жить.

