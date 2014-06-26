В ритме вальса и памяти: как Левашовский хлебозавод объединил поколения в День Победы

9 мая вся страна отпраздновала великий праздник — День Победы. На Петроградской стороне решили напомнить о том, что Победа — это не только парады и минуты молчания. Это ещё и весна 45-го, долгожданные танцы, песни и слёзы радости.

В День Победы в Петербурге Левашовский хлебозавод на Петроградской стороне вновь стал местом, где встретились поколения ленинградцев и петербуржцев. Фестиваль "Танцплощадка Победы" перенёс гостей в атмосферу весны 1945 года.

Профессиональные хореографы из студии танца "Старинный дракон" научили всех желающих фокстроту, польке и вальсу. Тем танцам, которые были так популярны в военное время.

В любое сложное время танец поддерживает моральный дух, показывает людям вообще зачем все это происходит, что такое мирная жизнь, и позволяет пообщаться, выдохнуть, как бы нынче сказали, и получить удовольствие в самые сложные моменты истории. Мария Шемшуренко, хореограф

В годы блокады Ленинграда Левашовский хлебозавод не остановил работу ни на день, хлеб здесь пекли даже под обстрелами.

Танцплощадка Победы - это важная часть нашей работы по сохранению исторической памяти. Сегодня происходит очень много интересных событий, демонстрационные танцы: вальс, полька, зачитываются письма с войны. Для нас очень важно сохранить историческую память и передать память и знания о событиях и подвигах времен Великой Отечественной Войны, поэтому мы собственно и решили организовать такого рода фестиваль. Таисия Зеленкова, директор по коммуникациям компании RBI

Пока пары кружились у завода, в импровизированном "Кинотеатре Победы" показывали то, что сняли на "Ленфильме" в те годы — редкие архивные ленты.

9 мая здесь каждый стал не зрителем, а участником сохранения истории. На площадке гости смогли поучаствовать в викторине об обороне Ленинграда и судьбе хлебозавода. Победителей получили памятные призы.

Приятно, что мы попали на танцы. Танцы вообще были отменные, никогда в жизни не танцевала. Нас научили с нуля танцевать, я, скорее всего, запомню это на всю жизнь. Алина, посетитель

Каждый гость смог внести свой вклад в сохранение памяти. Организаторы предложили записать радиобращение в победном мае 45-года со словами благодарности ушедшим и живым героям.

Настоящая народная память. В Петербурге праздновали 9 мая не только со слезами на глазах, но и с танцами до упада. Этот подвиг невозможно забыть. Светлая память героям и здоровья живым.

Материал подготовили Вероника Покрашенко и Мария Васильева (молодежная редакция Piter.TV)

Ранее Piter.TV сообщал, что телебашня Петербурга засияла цветами георгиевской ленты в День Победы.

Видео: молодежная редакция Piter.TV