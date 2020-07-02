Телебашня Петербурга засияла цветами георгиевской ленты в День Победы

Динамическая подсветка была видна на башне с вечера 9 мая до раннего утра 10 мая.

В ночь на 10 мая Санкт-Петербургский региональный центр Российской телерадиосети (РТРС) завершил тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне города. В память о подвиге защитников Отечества телебашню украсила динамическая георгиевская лента.

Высота светового изображения составила более 160 метров: световой сценарий начинался на отметке 25 метров и заканчивался на 187 метрах. Специальная подсветка работала с 21:50 9 мая до 04:00 10 мая.

Видео: Piter.TV