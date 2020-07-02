Более миллиона петербуржцев приняли участие в акции "Бессмертный полк"

В Петербурге подвели итоги памятных мероприятий.

В Петербурге подвели итоги акции "Бессмертный полк", реализованной в целом ряде очных и дистанционных форматов. Шествие по Невскому проспекту, в котором принял участие губернатор Александр Беглов, собрало более ста тысяч человек.

По информации администраций районов города, порядка двухсот тысяч человек приняли участие в акции "Окна Победы", в рамках которой петербуржцы размещали в окнах квартир, домов и офисов портреты своих родных — фронтовиков, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда, а также символы Великой Победы.

Акция "Бессмертный полк" также прошла в петербургских школах. Кроме того, жители Петербурга стали участниками онлайн-шествия на сайте 2026.polkrf.ru. Также в городе впервые состоялась акция "Бессмертный флот": суда были оформлены силуэтами кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет.

Бессмертный полк сегодня прошёл не только по Невскому проспекту. В нём в самых разных форматах участвовал практически весь город. Для ленинградцев-петербуржцев это очень важная акция. Наш город принёс великие жертвы и одновременно продемонстрировал беспримерные героизм и мужество, так и не сдавшись врагу. В каждой семье хранят свои истории о героях. Это наша живая память о тех, кто сохранил для нас этот великий город. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы подчеркнул, что это была крупнейшая в стране акция "Бессмертный полк".

