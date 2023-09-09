Над Невой прогремел салют Победы: показываем, как это было

В Петербурге вечером 9 мая торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы завершились традиционным праздничным салютом. Ровно в 22 часа с пляжа Петропавловской крепости прогремели тридцать залпов, и каждый из них имел своё символическое значение.

Первый залп был посвящен 81-й годовщине Победы, второй — Верховному Главнокомандующему ВС РФ, третий — Вооружённым силам России. Финальный, тридцатый залп стал отсылкой к победному салюту 1945 года.

Небо над Невой сверкало под непрекращающиеся крики "Ура!". Чтобы зрители могли насладиться лучшим обзором на набережных на время салюта отключили архитектурную подсветку. В темноте горели только огни Ростральных колонн — их зажигали в этот день трижды: утром и днём на два часа, а вечером — на три часа.

Также сегодня в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялся парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. А затем более 100 тыс. петербуржцев вышли на шествие "Бессмертного полка".

