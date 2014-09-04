Более 100 тыс. петербуржцев вышли на шествие "Бессмертного полка"

В день 81-й годовщины Великой Победы губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту. Всенародная акция объединила более 100 тыс. петербуржцев. Они пронесли по главной улице города портреты своих родных — воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.

В этом году, как и в прошлом, в Петербурге проходит крупнейшая в стране акция "Бессмертный полк". Память о той страшной войне живёт в каждой семье ленинградцев-петербуржцев. Враг хотел стереть Ленинград с лица земли, но наш город не сдался. Благодаря беспримерному мужеству и стойкости его жителей и защитников — выстоял и победил. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор нёс на шествии портреты отца — героя Великой Отечественной войны Дмитрия Никитовича Беглова, прошедшего с боями Халхин-Гол, Финскую, Великую Отечественную и Японскую войны, и дяди — Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, погибшего в 1945 году при взятии Бреслау (ныне Вроцлав).

В шествии приняли участие ветераны специальной военной операции с семьями, почётные граждане Петербурга, представители общественных, религиозных и национально-культурных организаций. Волонтёры Победы несли увеличенную копию Знамени Победы и десять штандартов фронтов Красной Армии. Также участники пронесли растяжку с названиями республик и регионов СССР, защищавших Ленинград, а юнармейцы традиционно держали растяжку "Бессмертный полк".

В рамках акции состоялся проезд ретро-автомобилей. Почётными пассажирами исторических машин стали ветераны Великой Отечественной войны и СВО. Колонну возглавлял автомобиль со Звездой Города-Героя Ленинграда. Также по Невскому проехал легендарный броневик БА-10, участвовавший в боях на Ленинградском фронте, автомобили ГАЗ-67, Додж WC-51, мотоциклы М-72 — всего более десяти единиц техники.

Кроме того, жители Петербурга присоединились к онлайн-шествию "Бессмертного полка" на сайте 2026.polkrf.ru. Впервые в городе проходит акция "Бессмертный флот": в акватории Малой Невки суда, оформленные силуэтами кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет, несут портреты участников Таллинского прорыва. В акции участвуют опытные судоводители, ветераны СВО и представители духовенства.

