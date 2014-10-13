Правнучка Тани Савичевой посетила парад Победы в Петербурге

Елизавета Савичева стала зрительницей парада на Дворцовой площади.

В День Победы Петербурге на параде в честь 81-й годовщины Победы среди почётных гостей была двоюродная правнучка Тани Савичевой — школьницы, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник в записной книжке. Елизавета Савичева поделилась впечатлениями в разговоре с 78.ru.

Мы празднуем каждый год 9 Мая, это очень важный праздник для нас и для всей страны. Большая честь видеть ветеранов, детей войны, детей блокады Ленинграда. И я буду передавать память об этой страшной войне, об этой страшной блокаде, как это делают мои родители. Елизавета Савичева, двоюродная правнучка Тани Савичевой

Её мама Анна Савичева добавила, что для неё, коренной петербурженки, День Победы всегда праздник со слезами на глазах.

В каждой семье есть свои герои. В этот день мы их чтим и вспоминаем. Огромная честь здесь присутствовать, смотреть парад. Что праздник состоялся, что будет парад, будет салют вечером — это настоящий дух нашего народа, нашего государства. Анна Савичева, мама Елизаветы

