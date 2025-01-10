"Бессмертный полк" начал шествие по Невскому проспекту в Петербурге

На Невском проспекте в Петербурге началось шествие "Бессмертного полка". Колонна, которая формировалась с самого утра, в 12:30 начала движение от площади Александра Невского к Дворцовой площади, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.

Люди с портретами своих родных-фронтовиков собирались на Невском ещё задолго до официального старта, и сейчас тысячи жителей и гостей города — от школьников до ветеранов — заполонили главную улицу Петербурга. Во главе колонны едет ретротехника времён войны, предоставленная "Ленрезервом". Участники шествия несут цветы, флаги и фотографии, а в толпе раздаются песни Победы.

Организаторы ожидают, что в 2026 году в очном шествии примут участие около 1,1 миллиона человек. Для того чтобы каждый мог достойно почтить память героев, власти усилили меры безопасности. Участникам рекомендовали полностью зарядить телефоны накануне из-за запрета на пауэрбанки, а станцию метро "Площадь Восстания" на время проведения акции закрыли.

