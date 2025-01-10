Факелы Ростральных колонн зажгли в честь Дня Победы

В День Победы на стрелке Васильевского острова в Петербурге традиционно зажигают факелы Ростральных колонн. Как сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, огни будут гореть в три сеанса. Первый — с 10:00 до 11:00 во время Парада Победы на Дворцовой площади. Также планируется ещё два интервала: с 13:00 до 15:00 и с 19:30 до 22:30.

Напомним, что огонь факелов — символ памяти о подвиге советского народа и дань глубокого уважения героям Великой Отечественной войны. Они будут сопровождать праздничные мероприятия — парад и вечерний салют.

