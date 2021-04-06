Директор Петергофа уверен, что гитлеровцы переплавили похищенный оригинал фонтана "Самсон"

Одна из самых известных скульптур дворцово-паркового ансамбля Петергофа — фонтанная группа "Самсон, разрывающий пасть льва" — с высокой вероятностью была переплавлена гитлеровцами на нужды войны. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков.

По косвенным источникам, по последним документам, которые мы видели, он находился в Кёнигсберге. Но, поскольку фашистская Германия на тот момент сильно нуждалась в цветных металлах, с высокой степенью вероятности мы можем констатировать, что его переплавили на нужды войны. Роман Ковриков, генеральный директор музея-заповедника

Он отметил, что в музее регулярно сталкиваются с энтузиастами, предлагающими искать и Янтарную комнату, и "Самсона" на территории Нижнего парка.

Увы, суровая военная правда говорит о том, что гитлеровцы расхищали всё, в том числе под конец войны уже расхищали и всё, что можно было переплавить на их нужды. Роман Ковриков, генеральный директор музея-заповедника

Документы, касающиеся фонтанной группы, находятся в зарубежных архивах. Последние источники, по словам Коврикова, свидетельствуют об акте, по которому "Самсон" прибыл эшелоном в Кёнигсберг. Однако, учитывая вес скульптуры (более 3,5 тонны), технически перевезти её и поставить где‑либо незаметно было бы невозможно.

Скульптурная группа "Самсон" была установлена в 1735 году в память о победе русских войск под Полтавой. Оригинал утрачен в годы войны, а воссозданная к 1947 году копия стала не только символом победы над врагом, но и визитной карточкой музея-заповедника.

