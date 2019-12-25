В Петергофе прошел технический пуск фонтана "Самсон"

Специалисты провели технический запуск фонтана "Самсон", сообщили в пресс-службе музея во вторник, 6 апреля. Запуск провели накануне.
Штатное тестирование всей фонтанной системы началось еще 24 марта, когда плюсовые температуры позволили фонтанной команде начать проверку петергофских водометов, а вчера после зимней спячки забила ввысь и струя фонтана "Самсон"
отметили в пресс-службе.
Все работы завершат к концу месяца. Летний сезон в ГМЗ начнется 24 апреля, тогда фонтаны заработают в полную силу. Обычно на открытие сезона проводят шоу, собирающее около тысячи человек.
Ранее мы писали, что парковка рядом с ГМЗ "Петергоф" на Прудовой снова заработала.
Фото: vk.com/peterhof_museum
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