В Петергофе прошел технический пуск фонтана "Самсон"

Процедуру проводят, чтобы убедиться в работоспособности фонтана.

Специалисты провели технический запуск фонтана "Самсон", сообщили в пресс-службе музея во вторник, 6 апреля. Запуск провели накануне.

Штатное тестирование всей фонтанной системы началось еще 24 марта, когда плюсовые температуры позволили фонтанной команде начать проверку петергофских водометов, а вчера после зимней спячки забила ввысь и струя фонтана "Самсон" отметили в пресс-службе.

Все работы завершат к концу месяца. Летний сезон в ГМЗ начнется 24 апреля, тогда фонтаны заработают в полную силу. Обычно на открытие сезона проводят шоу, собирающее около тысячи человек.

Ранее мы писали, что парковка рядом с ГМЗ "Петергоф" на Прудовой снова заработала.

Фото: vk.com/peterhof_museum