В Петергофе запускают сервис для оценки работы водителей

Новшество упростит взаимодействие перевозчика с пассажирами.

В Петергофе 6 ноября стартует проект "Голос пассажиров". Данный сервис не имеет аналогов в сфере общественного транспорта: в 85 автобусах разместят QR-коды, при сканировании которых можно будет оценить работу водителя и оставить комментарий, рассказали в администрации Петербурга.

Новшество упростит взаимодействие перевозчика с пассажирами. Не надо запоминать номер автобуса, время и место, дозваниваться диспетчеру и устанавливать приложение. Система сама подгружает всю необходимую информацию.

Проект вошел в шорт-лист национальной премии "Формула движения". Главные награды получат самые новаторские и значимые проекты в области транспорта.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленобласти выявили сотни нарушений в ходе проверки автобусов.

Фото: Piter.TV