В Петербурге могут появиться чаевые для водителей автобусов

Подобный механизм уже работает в Ленинградской области.

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев предложил внедрить систему чаевых для водителей транспорта с помощью QR-кодов. Подобный механизм уже работает в Ленинградской области, пишет "Бриф24" 27 октября.

По словам инициатора, из-за финансовых трудностей перевозчики вынуждены сокращать расходы, а чаевые могли бы стать дополнительным способом поощрения водителей за качественную работу. Он призвал изучить возможность внедрения такой системы в Северной столице.

В настоящее время можно оценить работу водителя, а также оставить жалобу. Полученные отзывы перевозчики вправе учитывать при принятии решений о премировании сотрудников.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге обновили почти весь автобусный и троллейбусный парк. Кроме того, на маршруты вышли более 350 "умных" трамваев.

Фото: Piter.TV