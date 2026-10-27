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В Петербурге могут появиться чаевые для водителей автобусов
Сегодня, 16:00
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В Петербурге могут появиться чаевые для водителей автобусов

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Подобный механизм уже работает в Ленинградской области.

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев предложил внедрить систему чаевых для водителей транспорта с помощью QR-кодов. Подобный механизм уже работает в Ленинградской области, пишет "Бриф24" 27 октября. 

По словам инициатора, из-за финансовых трудностей перевозчики вынуждены сокращать расходы, а чаевые могли бы стать дополнительным способом поощрения водителей за качественную работу. Он призвал изучить возможность внедрения такой системы в Северной столице. 

В настоящее время можно оценить работу водителя, а также оставить жалобу. Полученные отзывы перевозчики вправе учитывать при принятии решений о премировании сотрудников. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге обновили почти весь автобусный и троллейбусный парк. Кроме того, на маршруты вышли более 350 "умных" трамваев. 

Фото: Piter.TV 

Теги: закс, общественный транспорт
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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