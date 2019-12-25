Новый ГОСТ на остановки общественного транспорта вступил в силу

Помимо этого, ГОСТ предусматривает установку электронных табло с информацией о времени прибытия общественного транспорта.

Новый отечественный ГОСТ по стране установил общие требования к остановочным пунктам общественного транспорта на автомобильных дорогах и улицах. Соответствующие сведения опубликованы в национальном стандарте, утвержденном ранее Росстандартом.

Согласно нововведению, российский ГОСТ разделил остановки на три категории в зависимости от пассажиропотока. Речь идет о базовых объектах, улучшенных и расширенных. В первом случае речь идет о посещении менее ста человек за сутки, далее - от ста до 500, затем - о более 500 человек ежесуточно. Дополнительно государственный документ учитывает в себе современные требования к безопасности, удобству пассажиров и доступности транспортных средств для маломобильных категорий населения. Для остановок улучшенного и расширенного типов электронные табло с данными о времени прибытия транспорта обязательны, а для базового типа носят только рекомендательный характер.

Теперь остановки общественного транспорта в России запрещается размещать на участках дорог с недостаточной видимостью, а также перед железнодорожными переездами и в охранных зонах тепловых сетей. Кроме этого ГОСТом запрещается устраивать остановки на двухполосных дорогах с запретом выезда на встречную полосу, если там не предусмотрен заездной карман. Также остановки нельзя размещать чрезмерно близко к выездам с прилегающих территорий, в местах пересечения дорог с высоковольтными линиями электропередачи (ЛЭП) при определенных условиях.

Также ГОСТ определяет правила размещения остановок относительно перекрестков. В населенных пунктах власти рекомендуют устраивать объекты после пересечения дорог на расстоянии не менее 15 метров, а при совмещении автобусной и троллейбусной остановок - не менее 20 метров. Размещение перед перекрестком остановки допускается при соблюдении ряда установленных требований.

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Фото: Piter.tv