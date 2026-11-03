Эксперт оценил закупку новых троллейбусов в Петербурге

Стоимость 86 машин составила 3,3 млрд рублей с погашением до 2029-го.

Автор книги "Троллейбусы Петербурга" Константин Климов дал оценку статье проекта городского бюджета на 2027-2029 годы, в которой говорится о приобретении в лизинг новых троллейбусов. Стоимость 86 машин составила 3,3 млрд рублей с погашением до 2029-го, еще на 2,3 млрд рублей заключены контракты на поставку 80 автобусов, пишет "Петербургский дневник" 3 ноября.

Каждая машина отвечает всем требованиям: в них есть отопление, свет, зарядки для гаджетов. Электробус требует постройки зарядных станций, а троллейбусам они не нужны. Кроме того, средний срок службы электробуса – 3-7 лет, а троллейбуса – от 10 лет. Причем по истечении этого срока машину не списывают, просто она требует более внимательного обслуживания. Константин Климов, эксперт

На ближайшие три года расходы на перевозку пассажиров наземным транспортом достигнут 315,3 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге могут появиться чаевые для водителей автобусов.

Фото: Piter.TV