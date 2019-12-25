В настоящее время кости направлены на экспертизу.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в ходе ремонта в квартире на Васильевском острове. Об этом 23 ноября сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

В настоящее время кости направлены на экспертизу для установления принадлежности и давности их нахождения в перекрытии дома.

Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Останки жертвы нашли в пакетах. Предварительно, местные жители распивали алкоголь на берегу Лиговского канала. Было возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу