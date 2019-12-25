Обвиняемый в истязании двоих детей в Колпино отправлен в колонию

По ходатайству следователей мужчина был под стражей.

В Петербурге суд признал 28-летнего местного жителя виновным в истязании двоих несовершеннолетних. Ему вменили пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, сообщили в СК РФ 2 ноября.

Следствием и судом установлено, что в период с сентября прошлого года по апрель 2026-го фигурант, находясь по месту жительства в квартире на проспекте Ленина в Колпино, систематически применял физическую силу в отношении детей своей возлюбленной. По ходатайству следователей мужчина был под стражей.

В результате подсудимому назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы рассказывали о том, что избиение ребенка на проспекте Косыгина привело к проверке школы. Администрация учебного заведения не обеспечила необходимые условия для безопасности детей.

Фото: Piter.TV