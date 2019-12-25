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Мужчину из Бокситогорского района задержали за фейки об армии
Сегодня, 16:21
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Мужчину из Бокситогорского района задержали за фейки об армии

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В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Бокситогорском районе задержали подозреваемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области 28 октября. 

Следствие утверждает, что летом 58-летний мужчина разместил на личной странице в социальной сети публикацию, в которой, согласно заключению экспертизы, "содержатся ложные сведения о действиях Вооруженных сил на территории другого государства". В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельств произошедшего. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Ленобласти подозревают в публичном оправдании терроризма. Дело находится на контроле руководства следственного управления. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, ск рф
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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