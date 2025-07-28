Избиение школьника на проспекте Косыгина привело к проверке школы

Прокуратура выявила нарушения безопасности в петербургской школе № 164.

Комитет по образованию Петербурга объявил предостережение школе № 164 Красногвардейского района после избиения ученика в здании учреждения. Информация об этом появилась в материалах Генеральной прокуратуры.

Нападение произошло на первом этаже, в коридоре возле гардероба. Один из школьников избил другого. По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что администрация не обеспечила необходимые условия для безопасности детей и не предотвратила физическое насилие.

В комитете напомнили, что образовательные учреждения должны создавать безопасную среду, контролировать соблюдение дисциплины и своевременно выявлять агрессивное поведение подростков.

Руководству школы на проспекте Косыгина предстоит усилить надзор за порядком и профилактику правонарушений. Недостаточные меры могут привести к нарушению прав учащихся на охрану жизни и здоровья.

Школой более 14 лет руководит Юрий Железнов. Согласно данным "Контур.Фокус", у учреждения числятся 6 арбитражных дел на общую сумму около 5 млн рублей, преимущественно связанных с коммунальными спорами. За время работы школы также провели 21 проверку, в ходе 7 из них инспекторы выявили нарушения.

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Фото: Piter.TV