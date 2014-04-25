Прокуратура начала проверку избиения школьника в Приморском крае

Отмечается, что на него напали из-за подозрения в воровстве самоката.

Прокуратура Пожарского района Приморского края начала проверку избиения школьника толпой сверстников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел вечером 17 июля в поселке Лучегорск. Группа несовершеннолетних избила 12-летнего мальчика на детской площадке. Отмечается, что на него напали из-за подозрения в воровстве самоката. Прокуратура начала процессуальную проверку, ход и результаты находятся на контроле районного управления.

Ранее в Госдуме предложили меры по борьбе с подпольными бойцовскими клубами.

Фото: Piter.tv