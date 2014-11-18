В ГД предложили меры по борьбе с подпольными бойцовскими клубами

Депутаты хотят бороться к экстремизмом и ростом преступности за счет запретов для иностранцев.

В Государственной думе России предложили меры по борьбе с подпольными бойцовскими клубами. Депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Владимир Плякин направили письмо российскому министру по внутренним делам Владимиру Колокольцеву с предложением по запрету к иностранным гражданам. Парламентарии уточнили, что сейчас по стране фиксируется рост числа преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, которые ранее тренировались в подпольных клубах смешанных единоборств.

В сложившейся ситуации представляется целесообразным рассмотреть возможность введения законодательных ограничений для иностранных граждан участвовать в деятельности подпольных клубов смешанных единоборств. Такое ограничение затруднит развитие нелегальных секций, фактически лишив их основной аудитории. текст документа

Политики уточнили, что прямое законодательное ограничение на участие иностранцев даст полиции дополнительный рычаг для вмешательства и ликвидации подобных тренировочных площадок, а также возможности для привлечения к ответственности их организаторов. Дополнительно депутаты предложили активизировать контроль за аккредитацией спортивных секций и ввести строгое наказанием за проведение незаконных тренировок запрет на участие иностранцев в подпольных ММА-клубах. Парламентарии уверены, что такие шаги помогут снизить уровень преступности и предотвратить распространеник экстремизма.

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Фото: Piter.tv