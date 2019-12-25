Юрий Афонин считает, что такая мера поможет развитию туризма и торговли.

В Москве предложили отменить российско-китайский роуминг для стимулирования туристического потока и торговли между странами. Известно, что во главе законодательной инициативы находится первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Парламентарий из нижней палаты пояснил, что направил соответствующее письмо председателю федерального правительства Михаилу Мишустину.

Полагаю, что дополнительным стимулом для роста взаимного турпотока и объемов торговли могло бы стать решение вопроса об отмене российско-китайского роуминга. Убежден, что отмена высоких наценок упростит поездки для граждан, предпринимателей и студентов, избавив их от необходимости приобретать местные сим-карты или eSIM. Юрий Афонин, депутат ГД РФ

По словам политика, такая мера позволит создать комфортные условия для работы граждан в привычной цифровой среде, а также повысит доступность национальных цифровых сервисов. В качестве промежуточного этапа, по мнению Юрия Афонина, операторы связи России и Китая, при поддержке национальных правительств в союзных государствах, могут ввести специальные льготные тарифы для пользователей.

Захарова оценила роль России и Китая на глобальной арене.

Фото: Piter.tv