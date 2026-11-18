Захарова: Россия и Китай отстаивают единые ценности, единый подход.

Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уверена, что сейчас мировое большинство понимает, что без сдерживающей роли Москвы и Пекина на глобальной арене, мир бы давным-давно унесло в бушующие волны авантюризма.

Мировое большинство, я думаю, что и меньшинство тоже понимают, что если бы этот фактор не существовал, то есть глубинное, ответственное поведение России и Китая и их сдерживающая роль... то мир, как какой-то кораблик давным-давно был бы унесен в бушующие волны вот этой конъюнктуры авантюризма, и некому было бы сказать, нет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова заметила, что говорит о сдерживающей роли России и Китая не в контексте сдерживания развития других государств, а о стимулировании развития и выступления в качестве стабилизатора.

Захарова – о "семейном фото" на саммите в Маниле.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik