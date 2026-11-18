В МИД РФ прокомментировали атмосферу на 21-м Восточноазиатском саммите.

С фотографированием на 21-м Восточноазиатском саммите в Маниле ни у кого проблем не возникло, на самом международном мероприятии обошлось без истерик даже со стороны натоцентричных стран. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства считает, что люди могут по-разному относиться к снимкам – кто-то любит фотографироваться, кто-то не любит, а кто-то любит только делать селфи.

Но если у Вадефулей проблемы с семейными, коллективными фотографиями, так уйди, не фотографируйся, какие проблемы? Смотрите, до чего дошли: у них проблемы, и они не дают фотографироваться другим. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что на саммите "Большой двадцатки" (G20) в конце октября в городе Атланте, на котором российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров, ряд западных министров иностранных дел отказались от совместного фотографий. Среди них особо выделился немец Йоханн Вадефуль.

Захарова: Россия проверит информацию о планах Эстонии закрыть границу.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik