Захарова: Россия проверит информацию о планах Эстонии закрыть границу

В МИД России прокомментировали слова Маргуса Цахкна.

Москва проверит информацию о намерении Таллина закрыть все погранпереходы. Если она окажется правдой - то это очередной приступ безудержной русофобии. Соответствующие сведения журналистам информационного агентства "ТАСС" огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила, что ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что прибалтийская страна закроет все погранпереходы на российско-эстонской границе с 1 декабря.

Проверим все это на достоверность. Но если это их реальные планы, то они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что на государственной границе России и Эстонии функционируют три международных пограничных перехода. Один из них работает только для пешеходов. Речь идет о КПП "Нарва - Ивангород". Его закрыли для транспорта в 2024 году. Два оставшихся пропускают как автомобили, так и пешеходов: "Койдула - Куничина Гора" и "Лухамаа - Шумилкино".

Захарова объяснила поведение представителей ЕС на переговорах в Абу-Даби.

Фото: МИД России