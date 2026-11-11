В МИД России призвали европейцев объясниться из-за поездки в ОАЭ.

Европейские представители застряли в колониальном прошлом, так как местные политические элиты до сих пор считают, что могут появляться где и когда угодно без приглашения с позицией "им все должны". Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства считает, что в коллективном Брюсселе не осознали до сих пор, что прошли времена, когда можно было "прийти, награбить и уйти", а современный мир изменился.

Они приходят, не уведомляя, приходят туда, куда им вздумалось, не стучась в дверь, не вытирая ноги, не снимая обувь, не переобуваясь, руки тоже никогда не мою. Это их менталитет. Они прожили так несколько веков, приходили так в Африку, в Азию, в Латинскую Америку. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова иронично оценила отказ премьера Дании вести переговоры с Россией.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik