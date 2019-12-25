Захарова иронично оценила отказ премьера Дании вести переговоры с Россией

В МИД РФ оценили позицию Метте Фредериксен по диалогу с Кремлем.

В Москве с юмором оценили отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен представлять европейское региональное сообщество на мирных переговорах с российской делегацией. Соответствующий комментарий через собственный аккаунт в Telegram сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

На "камень, ножницы" ещё не скидывались? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее Метте Фредериксен заявила западной общественности, что не хотела бы представлять Европу на возможных переговорах с Россией. Местное издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов писало, что сейчас страны-члены коллективного Брюсселя активно обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с Кремлем по украинскому урегулированию вооруженного конфликта.

Захарова прокомментировала приезд европейцев в Абу-Даби.

Фото: МИД России