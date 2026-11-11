Дипломат сравнила ситуацию с сюжетом фильма про боксера Рокки Бальбоа.

Единственная цель, с которой европейские представители могли прилететь Абу-Даби, - оказать информационно-политическую поддержку киевскому режиму. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства считает, что представителям ЕС необходимо публично объясниться по поводу своего присутствия на мирных переговорах, которые проводятся в столице ОАЭ. В Москве уверены, что в реальности эти лица пытаются наускивать украинских партнеров на то, чтобы те настаивали на продолжении бойни. Дипломат также сравнила ситуацию с сюжетом зарубежного фильма про боксера Рокки Бальбоа.

Потому что они же завязаны контрактами. Столько поставок, столько денег, столько кровавых инвестиций в бойню вложено. Другого нет объяснения... Когда у него уже глаза заплыли, он уже ничего не понимает и говорит, что у него троится в глазах, а тренер ему говорит: "Сынок, бей среднего". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова иронично прокомментировала отключение света во время выступления Санду.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik