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Захарова иронично прокомментировала отключение света во время выступления Санду
Сегодня, 8:58
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Захарова иронично прокомментировала отключение света во время выступления Санду

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В МИД России пошутили о ситуации с выступлением президента Молдавии.

В Москве охарактеризовали работу Майи Санду на посту президента Молдавии фразой "туши свет". Соответствующий комментарий через собственный аккаунт в Telegram сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница напомнила аудитории, что недавно во время речи иностранного политика из Кишинева, в которой та говорила о будущем страны, неожиданно погас прожектор.

"Туши свет" - результат работы Санду.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что двусторонние отношения между Москвой и Кишиневом существенно осложнились после победы на президентских выборах в конце 2020 года Майи Санду. Глава республики придерживается прозападного курса. Официальные лица в Молдавии неоднократно упоминали о стремлении дистанцироваться от структур СНГ. Власти также приостановили действие ряда соглашений в рамках регионального содружества, заблокировали вещание российских телеканалов. Дополнительно сокращена численность персонала дипломатической миссии России.

Санду: Молдавия полностью отказалась от закупок газа из России.

Фото: МИД России

Теги: майя санду, мария захарова, мид, молдавия
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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