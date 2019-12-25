Санду: Молдавия полностью отказалась от закупок газа из России

Кишинев полностью отказался от закупок российского природного газа. Соответствующее заявление сделала через социальные сети местный президент Майя Санду. Иностранная чиновница написала пост на фоне энергетического кризиса в стране и подорожания топлива в республике. В том же сообщении политический деятель представила как достижение своей администрации ввод в эксплуатацию линии электропередачи в Румынию, поставки по которой также для граждан станут дороже.

Мы запустили линию электропередачи Вулканешты - Кишинев, соединяющую Республику Молдова с Румынией и европейской энергосистемой. Молдова покупает ноль российского газа, и на подходе еще две линии электропередачи в Румынию. Майя Санду, глава Молдавии

Напомним, что ЛЭП "Вулканешты - Кишинев" реализован в долг за счет кредита Молдавии от Всемирного банка на сумму 61 миллион евро. Проект призван обеспечить постепенное замещение доступной электроэнергии с местной ГРЭС в Приднестровье (принадлежит российской компании "Интер РАО") на более дорогой импорт, поступающий в республику из Румынии.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /