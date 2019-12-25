Беглов назвал Александра Блока самым петербургским поэтом.

В Петербурге 28 ноября отмечают 146 лет со дня рождения Александра Блока. Поэт родился в городе в 1880 году и стал одним из крупнейших представителей Серебряного века. Его творчество отразило противоречия и перемены эпохи конца XIX — начала XX столетия.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Блок сохранял верность Родине и отечественной культуре на протяжении жизни, в том числе в переломные исторические периоды. Среди наиболее значимых произведений поэта глава города выделил поэмы "Двенадцать" и "Скифы", написанные в 1918 году. В них автор размышлял о судьбе России, революции и месте страны в мировой истории.

Беглов также назвал Блока самым петербургским поэтом. В его стихах нашли отражение городские туманы, метели, фонари и улицы. В качестве примера губернатор привел строки из стихотворения "Петроградское небо мутилось дождем", посвященного проводам воинского эшелона в 1914 году.

Память о поэте сохраняют мемориальные доски на домах, где он жил и работал, а также музей-квартира на улице Декабристов. В 2023 году в сквере рядом с домом Блока установили памятник. В Смольном подчеркнули, что его имя остается среди тех, кто прославил Петербург и российскую культуру.

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Фото: Magnific