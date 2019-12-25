Тёплая погода позволяет животным продолжать кормиться и накапливать запасы перед холодами.

Видеоловушка во Всеволожском районе Ленинградской области засняла енотовидную собаку, которая продолжает активно передвигаться в конце ноября. Кадрами поделился биолог Павел Глазков. По его словам, животное пока не впало в зимнюю спячку благодаря относительно тёплой погоде.

Енотовидные собаки преимущественно ведут ночной образ жизни. Осенью они обычно образуют пары и вместе проводят зиму. Однако на записи оказался один зверь. По внешнему виду биолог предположил, что это самец.

Как отметил Глазков, из-за тёплой погоды животные пока могут выходить на поиски пищи и накапливать жировые запасы перед зимним сном. Запечатлённый самец выглядит упитанным, а его мех уже заметно отрос. Биолог не исключил, что зверь ещё успеет найти пару до наступления холодов.

Енотовидную собаку также называют уссурийской лисицей. Её историческая родина — Дальний Восток. В Ленинградскую область животных начали завозить в 1936 году для промысловой охоты. Они прижились в регионе и теперь встречаются как в лесах Ленобласти, так и в Петербурге. По оценке Павла Глазкова, численность енотовидных собак в регионе составляет около 5 тысяч особей.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)