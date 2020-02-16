Петербургские любители птиц подтвердили гнездование малой поганки в черте

Этот вид чрезвычайно редко встречается в пределах городских районов Петербурга.

Орнитологические энтузиасты из Петербурга впервые за долгие годы задокументировали факт гнездования малого вида птицы — малой поганки (Tachybaptus ruficollis) прямо в городской черте северной столицы. Об этом стало известно 10 сентября из публикации в телеграм-канале "Ушами Филина".

Авторы канала сообщают, что наблюдение получилось крайне увлекательным: помимо самого факта присутствия редких пернатых, была запечатлена уникальная сцена кормления малышей родителями. Родители малышки кормят пять шумных пухлячей свежей рыбой.

Этот вид чрезвычайно редко встречается в пределах городских районов Петербурга. Ранее официально зарегистрированный случай появления малой поганки датируется далеким 1981 годом в южных окраинах города.

Несмотря на единичные наблюдения отдельных пар летом и поведение, свидетельствующее о возможном гнездовании, точное подтверждение наличия гнезда либо потомства ранее удавалось зафиксировать лишь однажды, подчёркивают специалисты.

Фото и видео: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Ирина Рогова)