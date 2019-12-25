В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания

По словам автора инициативы Георгия Камнева, из-за высоких цен на жилье люди приобретают апартаменты, но не могут там официально проживать и остаются без определенного места жительства.

Группа парламентариев от фракции КПРФ разработала проект закона, которым предлагается разрешить гражданам регистрироваться по месту пребывания в апартаментах. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 2 закона "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации". Проектом предлагается расширить перечень помещений, в которых допускается регистрация по месту пребывания, установить критерии для определения пригодности нежилых помещений для регистрации, сохранить требования к соответствию помещений проектной документации и исключить из регулирования помещения гостиничного типа, пишет ТАСС.

По мнению авторов проекта, сейчас существует правовая неопределенность в вопросе возможности регистрации граждан в апартаментах и иных нежилых помещениях, фактически пригодных для постоянного проживания. Это приводит к нарушению конституционных прав граждан на свободу передвижения и выбор места жительства.

Один из авторов проекта, депутат фракции КПРФ в Госдуме Георгий Камнев пояснил, что необходимо дать людям право регистрироваться по месту пребывания в собственных апартаментах, которые находятся в жилых многоквартирных домах и не входят в номерной фонд гостиниц. По его словам, из-за высоких цен на жилье граждане не всегда могут позволить себе просторный дом или квартиру, им приходится приобретать апартаменты, при этом они не могут там зарегистрироваться и юридически остаются лицами без определенного места жительства.

Ранее сообщалось, почему опасно покупать жилье у пенсионеров.

Фото: Magnific