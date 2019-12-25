Юрист предупредил об опасности покупки жилья у пенсионеров

Пенсионеры продают квартиры, а затем оспаривают сделки через невменяемость. Справки от психиатра не дают полных гарантий, поскольку суды рассматривают каждый случай индивидуально.

Юрист Яна Бондаренко предупредила о сохраняющейся опасности на рынке жилья. Пожилые люди до сих пор могут оспорить сделку купли-продажи через состояние невменяемости. По словам эксперта, справки от психиатра не дают полных гарантий, так как суды не считают их решающими. Эти документы фиксируют лишь состояние человека в конкретный момент.

В России не действует прецедентное право, поэтому каждый случай рассматривают индивидуально. Хотя журналисты стали реже упоминать так называемую "схему Долиной", подобные случаи полностью не исчезли. Пенсионеры продолжают продавать квартиры, а затем отказываться от сделок. Покупатели заказывают судебную психиатрическую экспертизу, однако многое зависит от самих людей. Некоторые отказываются от помощи юриста или риелтора и действуют на свой страх и риск.

