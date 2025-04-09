В ГД предложили ввести перерасчет платы за вывоз мусора для пенсионеров-дачников

Борис Чернышов заметил, что предлагаемая мера позволит властям снизить финансовую нагрузку на пожилых граждан и сделать порядок начисления коммунальных платежей более справедливым для населения.

Вице-спикер Государственной думы России, представляющий партию ЛДПР, Борис Чернышов направил письмо российскому министру по строительству и Жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Иреку Файзуллину с законодательным предложением ввести на территории страны упрощенный сезонный перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для пенсионеров, которые в летний сезон живут на дачах. Текст соответствующего документа распространен пресс-службой политического деятеля по СМИ. Парламентарий из нижней палаты

Считаю необходимым рассмотреть возможность введения упрощенного сезонного перерасчета платы за вывоз ТКО для пенсионеров-дачников по городскому адресу на период их фактического отсутствия. Речь не идет об освобождении от оплаты коммунальной услуги. текст документа

Депутат пояснил, что перерасчет может предоставляться пожилому населению страны на срок до пяти месяцев в году по заявлению через МФЦ, единый портал "Госуслуги", а также управляющую компанию или регионального оператора. Основанием для такого перерасчета может стать подтверждение права собственности на дачный дом или садовый участок, указание срока проживания за городом. Борис Чернышов пояснил, что многие граждане в теплое время года на несколько месяцев переезжают за город. Однако плата за вывод мусора продолжает начисляться им как по месту регистрации в многоквартирном доме, так и по адресу дачи. Такая ситуация создает для пенсионеров двойную финансовую нагрузку.

В ГД предложили ввести подработку для студентов с детьми на базе вузов.

Фото: Piter.tv