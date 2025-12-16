ЛДПР призвала учитывать только жилую площадь при признании нуждающимися в жилье

В Госдуме предлагают изменить статью 50 Жилищного кодекса России.

Группа депутатов из Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем фракции Леонидом Слуцким разработала проект, которым предлагается учитывать при признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий только жилую площадь квартиры, а не ее общую площадь. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политических деятелей. Законодатели видят необходимость внести правки в статью 50 жилищного кодекса России. Сейчас там при определении обеспеченности жильем учитывается общая площадь квартиры, включая ее коридоры, санузлы, кладовые и прочие вспомогательные помещения. По мнению парламентариев из нижней палаты, такой порядок иногда не дает возможность объективно оценить реальные условия проживания человека.

Получаем обращения граждан по поводу отказа в постановке на учет для получения квартиры: грустный парадокс, метры, на которых жить нельзя, лишают людей права на нормальное жилье. А ведь потребность в улучшении условий определяется не длиной коридора, а фактической нехваткой жилой площади. Леонид Слуцкий для "ТАСС"

По мнению авторов инициативы, нововведение позволит более объективно определять нуждаемость граждан в жилье, увеличит адресность государственной поддержки и сократит количество споров, связанных с отказами в постановке на жилищный учет.

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Фото: Piter.tv