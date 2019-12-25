МИД РФ назвал условие для переговоров по Украине

Михаил Галузин объяснил, в каком случае страна продолжит добиваться целей силовыми методами.

Москва в настоящее время открыта к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса при условии конструктивного и зрелого подхода со стороны стран коллективного Запада. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Дипломат выступил перед СМИ на на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Эксперт уточнил, что если в лагере спонсоров киевского режима созрели понимания о необходимости честного, конструктивного диалога с Кремлем, нацеленного на устранение хорошо известных общественности первопричин конфликта, то в этом случае появляются перспективы диалога. В противном случае это будет невозможно, а Россия продолжит свою специальную военную операцию и также будет добиваться устранения первопричин конфликта силовым методом.

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Фото: Piter.tv