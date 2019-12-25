Михаил Галузин напомнили о том, что Москва следит за действиями Риги по поддержке ВСУ.

Участие национального правительства Латвии в ракетных ударах и атаках БПЛА по территории России не останется без последствий для Риги. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Дипломат пояснил, что в настоящее время Москва тщательно фиксирует пункты принятия решений о провокациях в отношении гражданского населения, пусках беспилотников по российским объектам, а также места их производства и финальной сборки дронов независимо от юрисдикции

Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под "зонтиком" НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Напомним, что в середине мая 2026 года Служба внешней разведки сообщила о подготовке Вооруженных сил Украины к новой серии ударов по тыловым регионам. Власти с Банковой улицы планируют осуществлять их из Прибалтики. Такое решение позволит сократить время подлета опасных предметов к территории оппонентов.

Галузин: требование Сибиги к России сесть за стол переговоров абсурдно.

Фото: Piter.tv