В МИД России удивлены выпадами украинского министра по отношению к Москве.

Требование украинского министра по иностранным делам Андрея Сибиги к Москве "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдно. Союзного государства. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Дипломат пояснил, что ранее его коллега говорил о том, что "духа Анкориджа" больше не существует, поэтому российское руководство должно ответить Банковой улице на презентованные инициативы.

Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Эксперт добавил, что прямые контакты между делегатами из России и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле. Андрей Сибига в конце 2025 года объявил об одностороннем выходе киевского режима из этого процесса.

МИД РФ: Москва и Минск готовы использовать ЯО для защиты Союзного государства.

Фото: Piter.tv