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МИД Японии заявил о "решительном протесте" в связи с поездкой Путина на Итуруп
Сегодня, 11:18
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МИД Японии заявил о "решительном протесте" в связи с поездкой Путина на Итуруп

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Тосимицу Мотэги прокомментировал первый визит главы России на данный остров.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил о решительном протесте властей из Токио в связи с недавним официальным рабочим визитом президента Владимира Путина на территорию Итурупа, входящего в состав Курильских островов. Соответствующими данными с читателями поделилось местное информационное агентство Kyodo News. Также сообщается, что  премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала "неприемлемым" поездку Владимира Путина. Она добавила, что территория является "исконно японской", хотя в реальности острова южных Курил вошли в состав Советского Союза по результатам Второй мировой войны. С позиции Москвы суверенитет нашего государства над  Курильскими островами сомнению не подлежит.

Япония выражает решительный протест в связи с визитом Путина на Итуруп: глава МИДа.

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Напомним, что утром 13 августа, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область. Главу государства встретил лично местный губернатор Валерий Лимаренко. Первым объектом поездки лидера страны  стал рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный".

Путин впервые посетил курильский остров Итуруп.

Фото: pxhere.com

Теги: мид, нота протеста, тосимицу мотэги, япония
Категории: Лента новостей, Новости России,

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