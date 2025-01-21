Путин впервые посетил курильский остров Итуруп

Глава России попробовал красную икру на заводе предприятия "Ясный".

Российский президент Владимир Путин впервые посетил территорию курильского острова Итуруп, расположенный в Сахалинской области. Известно, что официальная поездка главы государства началась с визита на местный рыбоперерабатывающий завод предприятия "Ясный". Кадры посещения политическим лидером региона опубликованы пресс-службой Кремля. Сообщается о том, что на заводе высокопоставленного гостя угостили красной икрой. Сотрудники объяснили, что сейчас акватория Курильских островов заполнена тунцом весом до 300 килограммов.

Напомним, что накануне Владимир Путин прибыл на Итуруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Мероприятие состоялось днем 12 августа. Президент России наблюдал за военными учениями с гвардейского ракетного крейсера "Варяг". После этого он провел совещание по вопросам обеспечения безопасности восточных границ страны.

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Фото: Telegram / Kremlin.ru

