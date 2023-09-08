В Петербурге задержали двух агитаторов "Яблока"

Полиция задержала волонтёров "Яблока" за раздачу листовок.

В Петербурге полиция задержала двух волонтёров партии "Яблоко", которые раздавали агитационные материалы. После того как на место прибыл депутат Заксобрания Дмитрий Анисимов, задержанных отпустили, сообщила пресс-служба петербургского отделения партии.

Полицейские объяснили задержание тем, что агитация незаконна из-за снятия партии с выборов. В "Яблоке" это опровергли, заявив, что решение Верховного суда об отмене регистрации ещё не вступило в силу и будет обжаловано.

10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов "Яблока" на выборах в Госдуму. Причиной стали нарушения при использовании интеллектуальной собственности и финансирование связанных с партией иностранцев. "Яблоко" намерено обжаловать решение.

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Фото: Piter.TV