Вице-губернатор Поляков посетил "Петербургский сувенир" в "Невском Центре"

В планах — расширять проект и представлять продукцию участников на праздниках, ярмарках, в музеях, театрах и других общественных пространствах.

Вице-губернатор Кирилл Поляков посетил площадку городского проекта "Петербургский сувенир" в "Невском Центре". Там представлены более 40 локальных брендов — от аксессуаров до предметов интерьера и гастрономических подарков. Участие для производителей бесплатное, а расположение в центре города даёт прямой доступ к туристам.

Поляков отметил, что Петербург всегда вдохновлял на творчество, и проект востребован как у участников, так и у жителей и гостей города. Он напомнил, что президент поставил задачу увеличить долю креативных индустрий в ВВП страны до 6% к 2030 году. В Петербурге этот показатель уже составляет почти 5%. В мае был принят городской закон о развитии креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что маршрут троллейбуса № 46 временно изменили.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков