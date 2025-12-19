Маршрут троллейбуса № 46 временно изменили

Изменения вступают в силу из-за невозможности движения транспорта по проспекту Ветеранов.

В Петербурге из-за невозможности движения транспорта по проспекту Ветеранов изменён трассу следования троллейбусного маршрута № 46. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Теперь троллейбус направляется по следующему маршруту: от конечной остановки "Троллейбусный парк № 1" до остановки "улица Пионерстроя".

Ранее мы сообщили о том, что общественный транспорт подготовили к морозам в Петербурге. В ГУП "Горэлектротранс" производится подъем токоприемника, также проверяется работа дверей, отопления салона и кабины в трамваях и троллейбусах. К понижению температур подготовились и в АО "СЗППК" и Октябрьской железной дороге. Специалисты отремонтировали около 2 тыс. километров путей, отшлифовали порядка 2,2 тыс. километров рельсов.

По поручению ведомства ГКУ "Организатор перевозок" увеличило количество проверок: с 12 по 20 января проверили 1,7 тыс. транспортных средств.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)