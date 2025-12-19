Общественный транспорт подготовили к морозам в Петербурге

ГКУ "Организатор перевозок" увеличило количество проверок: с 12 по 20 января проверили 1,7 тыс. транспортных средств.

Общественный транспорт Петербурга подготовлен к морозам. С водителями проведен дополнительный инструктаж, сообщили в городском комитете по транспорту.

В ГУП "Горэлектротранс" производится подъем токоприемника, также проверяется работа дверей, отопления салона и кабины в трамваях и троллейбусах. К понижению температур подготовились и в АО "СЗППК" и Октябрьской железной дороге. Специалисты отремонтировали около 2 тыс. километров путей, отшлифовали порядка 2,2 тыс. километров рельсов.

По поручению ведомства ГКУ "Организатор перевозок" увеличило количество проверок: с 12 по 20 января проверили 1,7 тыс. транспортных средств.

Снегопад или сильные морозы – это всегда вызов для транспортных предприятий нашего города. Мы организовываем работу так, чтобы жители и гости Петербурга, несмотря на погодные условия, могли быстро и с комфортом добраться до пункта назначения. Дмитрий Ваньчков, врио председателя петербургского комитета по транспорту

Ранее мы рассказывали о том, что за сутки в Петербурге на утилизацию отправили 26 тыс. "кубов" снега.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга