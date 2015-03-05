В комтрансе Петербурга рассказали, как будет работать общественный транспорт в предстоящие выходные

Наземный транспорт с 9 по 11 мая станет доступным по графику воскресенья.

В комитете по транспорту Петербурга рассказали 6 мая, как будет работать общественный транспорт в предстоящие выходные и праздничные дни.

Наземный транспорт с 9 по 11 мая станет доступным по графику воскресенья, у метрополитена следующее расписание: 9 мая – по графику рабочего дня, 10 мая – по расписанию субботы, 11 мая – по графику воскресенья. Пригородные электропоезда: 8 мая – движение поездов по графику пятницы, 9, 10 мая – по расписанию субботы, 11 мая – по графику воскресенья.

Ранее мы рассказывали о том, что с 6 по 9 мая в Петербурге могут ограничить мобильный интернет. Для местных жителей будет доступен бесплатный городской Wi-Fi SPB_FREE.

