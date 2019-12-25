На майских через Крымский мост планируют пропускать почти 20 тыс. машин в сутки

Там завершилось расширение проезжей части.

Работы по расширению проезжей части на подъезде к аппаратному досмотру у Крымского моста завершены. Также на переправе увеличили количество постов. Пропускать планируют 800 автомобилей в час. Об этом сообщает в "Макс" пресс-служба Минтранса России.

В ведомстве отметили, что в сутки пункты планируют обслуживать почти 20 тыс. машин. В прошлом году в этот же период пропускная способность была ниже – 15 тыс. автомобилей.

Ранее стало известно о правилах проезда по Крымскому мосту. Его запретили пересекать электромобилям и гибридным автомобилям. Владельцам этих машин советуют выбрать другой маршрут: Р-280 "Новороссия".

Разрешено пересечение для легковых машин, мотоциклов, скутеров, минивэнов и прицепов-коневозов. Получится также проехать с бытовой техникой – холодильниками и микроволновками. В Минтрансе советуют упаковывать багаж компактно, чтобы сэкономить время на досмотре, а также избегать большого количества мелкого багажа.

