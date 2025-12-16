Чернышенко: почти 50 млн турпоездок по России ожидается летом

Вице-премьер РФ сообщил о темпах роста показателей в отрасли.

Туристический поток по территории нашей страны с мая по сентябрь 2026 года вырастет примерно на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составит 48 миллионов поездок. Соответствующими статистическими данными в интервью генеральному директору информационного агентства "ТАСС" Андрею Кондрашову на полях Петербургском международного экономического форума рассказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Мы все привыкли, что наш туризм растет быстрее, чем темпы экономики, иногда в несколько раз. На протяжении нескольких лет у нас были двузначные цифры роста. В этом году мы видим по цифрам, что с мая по сентябрь рост будет примерно 4% к прошлому году, это примерно 48 млн поездок. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чиновник добавил, что из года в год становится все сложнее работать, но при этом отрасль уверенно движется к цели, поставленной президентом Владимиром Путиным. Речь идет о достижении 140 миллионов туристических поездок по стране ежегодно. По словам вице-премьера, самый активно развивающийся вид туризма сейчас - это автомобильный. На официальном портале "путешествуем.рф" для автолюбителей подготовлены маршруты, в которых зафиксированы все пункты для остановки и отдыха, туристические точки притяжения.

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Фото: Правительство России