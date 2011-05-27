В Грузии завели дело из-за фейков по поводу российских туристов

В СГБ увидели признаки саботажа и дискредитации интересов страны.

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии возбудила уголовное дело из-за публикаций в социальных сетях о якобы плохом обращении в стране с российскими туристами. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы надзорного ведомства в Тбилиси. Иностранные специалисты заметили, что в настоящее время ведется расследование по статье за саботаж и проводимую дискредитирующую кампанию. По данным экспертов, начало таким противоправным действиям было положено из-за границу и продолжилось внутри государства. Власти уверены, что речь идет о нанесении вреда национальным интересам и экономической системе Грузии.

По данным от СГБ, несколько фейковых пользователей в личных аккаунтах написали о том, что российских отдыхающих на территории Грузии оставляли одних в лесу, а также портили заказанные ими блюда в ресторанах. Профильное ведомство отмечает, что подобная дезинформация публиковалась в одном из зарубежных онлайн-СМИ. Сейчас грузинское следствие выявляет организаторов кампании, участников и источники финансирования.

Туристы из России стали массово отказываться от поездок в Грузию.

Фото: Piter.tv